Como pedir as novas baixas pelo SNS 24?

As baixas de curta duração vão poder ser pedidas por via eletrónica ou por telefone por qualquer trabalhador com 16 anos ou mais a partir de segunda-feira, dia 1 de maio. E poderão ser posteriormente verificadas pelas entidades empregadoras. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) garantem que está tudo pronto para implementar a medida que estima que possa evitar que sejam agendadas 600 mil consultas por ano.



