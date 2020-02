A quarentena terá se ser feita por um período mínimo de 14 dias, durante o qual os cidadãos ficam impedidos de receber qualquer visita. A medida entra em vigor na terça-feira, 3 de março.



A epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, detetado na China no final do ano, já infetou 85.203 pessoas, das quais morreram 2.921, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados. Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.



No continente africano foram identificados apenas três casos de infeções, no Egito, na Nigéria e na Argélia.



A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

Angola decretou quarentena obrigatória, a vigorar a partir de terça-feira, para todos os cidadãos que tenham estado na China, Coreia do Sul, Irão e Itália, países com "casos autóctones" do surto de Covid-19, foi anunciado.Em comunicado, o Ministério da Saúde de Angola explica que a quarentena é obrigatória para os cidadãos que tenham viajado para a Nigéria, o Egito e a Argélia ou que tenham tido "contacto com doentes afetados por coronavírus".