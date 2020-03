A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) recomenda aos associados a limpeza do interior dos veículos duas vezes por dia, com uma desinfeção extra no caso "de transporte de passageiro suspeito", no âmbito da prevenção do coronavírus Covid-19.

A FPT recomenda "a limpeza do interior da viatura duas vezes por dia com 'spray' desinfetante, acrescida de desinfeção extra no caso de transporte de passageiro suspeito", assim como a limpeza do exterior da viatura uma vez por dia, "principalmente os puxadores das portas, com 'spray' desinfetante".



A Federação aconselha ainda os motoristas a terem um "'kit' de prevenção", com uma garrafa de água, copo de papel descartável, gel desinfetante e máscaras para uso próprio ou do passageiro.



Sugere também o uso de "luvas de nitrilo não esterilizadas na manipulação de dinheiro e faturas, podendo ser substituídas por gel desinfetante".



O motorista, caso tenha sintomas de febre, tosse, dores musculares e dificuldades respiratórias, deve informar o 'call center', permanecendo "em isolamento na própria viatura" até informações contrárias.



Também a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (Antral) recomendou hoje aos taxistas associados que desinfetem as superfícies de contacto frequente dos táxis pelo menos uma vez por dia, para minimizar o contágio de Covid-19, e pediu ajuda do Governo para distribuir produtos de desinfeção.



O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu para 78 em Portugal, mais 19 do que os contabilizados na quarta-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).



De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, há 637 casos suspeitos, dos quais 133 aguardam resultado laboratorial.



Segundo a DGS, há ainda 4.923 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.



Em todo o mundo, o novo coronavírus já infetou mais de 125 mil pessoas e provocou mais de 4.600 mortos.





Numa nota, a FPT aconselha os motoristas de táxi que promovam a circulação de ar fresco (abrindo as janelas) dos veículos e que meçam a respetiva temperatura corporal duas vezes por dia.Tossir para o cotovelo e lavar as mãos com frequência são outras das medidas propostas.