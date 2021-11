Craque locomotor do Dragão vai investir 50 milhões e criar mais 800 empregos

No piso térreo do estádio do FC Porto mora desde 2006 uma unidade de saúde especialista em medicina e traumatologia desportiva, que se tornou uma referência nacional e internacional nesta área, sobretudo entre craques da bola, tendo já sido aqui operados jogadores como Cristiano Ronaldo, Pepe ou João Félix, por um médico que a Clínica do Dragão garante ser "o melhor cirurgião de tornozelo do mundo", - Niek van Dijk.





A Clínica do Dragão é liderada pelo médico João Espregueira-Mendes, que depois de ter adquirido à Sonae, em 2014, os 50% da sociedade que não detinha, no ano passado angariou um novo sócio - a "private equity" luso-espanhola Growth Partners Capital (GPC), com escritórios em Cascais e Madrid, com vista à expansão da sua operação.





"O dia 17 de novembro assinala uma nova etapa na história da Clínica do Dragão com o anúncio de um ‘rebranding’ que inclui uma alteração no nome – Clínica Espregueira - FIFA Medical Centre of Excellence – e um novo logotipo. Começa também aqui um ambicioso projeto de expansão em Portugal e de internacionalização - que terá em Espanha o primeiro mercado alvo", acaba de revelar a empresa, em comunicado enviado às redações, esta sexta-feira, 19 de novembro.





Nos próximos três anos, a Clínica Espregueira pretende abrir mais três clínicas e oito unidades móveis em Portugal, e arrancar com a sua internacionalização, que irá começar por Espanha.

"O investimento global previsto ultrapassa os 50 milhões de euros, 20 milhões dos quais em Portugal", afiança a Clínica Espregueira, que estima passar de um efetivo atual em Portugal de 180 para 600 pessoas, "e para mais de 1.000 com a entrada em Espanha em 2024", acrescenta.





"A criação desta rede de clínicas tem como objetivo dar resposta aos cada vez mais numerosos e incapacitantes problemas articulares, com enfoque na medicina regenerativa e na medicina desportiva", enfatiza João Espregueira-Mendes, administrador e diretor clínico da Clínica Espregueira.

"Numa primeira fase, está prevista a abertura de três unidades fixas. A primeira, em Lisboa, prevista para final de 2022, seguindo-se uma segunda unidade na região centro (Figueira da Foz ou Leiria) e uma outra no Algarve, em 2023. Em 2024, a Clínica Espregueira dará o passo na internacionalização da marca com a abertura de uma rede de clínicas em Espanha", conta o mesmo médico e empresário.

Ao longo deste percurso, refere ainda, "serão inauguradas clínicas móveis adstritas a estas unidades fixas e que irão cobrir o território do interior dos dois países".





De referir que a clínica "tem a funcionar, desde o início de 2020, uma unidade móvel a prestar serviços nas cidades de Aveiro, Águeda, Amarante, Chaves, Oliveira de Azeméis, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Real".





"E em fevereiro de 2022 está previsto ter a segunda unidade no terreno e disponibilizar mais duas unidades por ano até 2025, num total de 8, cobrindo assim um total de 40 cidades", conclui a Clínica Espregueira, que se apresenta "com vocação especial para o sistema locomotor, medicina regenerativa e medicina desportiva".