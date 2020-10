Curso online de saúde mental gratuito disponível a partir de hoje para a população

Os portugueses têm a partir de hoje um curso online gratuito sobre saúde mental que ensina a identificar sinais de alerta e a encontrar soluções num ano em que a pandemia tem desafiado a saúde mental de muitas pessoas.O projeto foi desenvolvido pela ManifestaMente, uma iniciativa cidadã pela saúde mental, com o patrocínio do Programa Nacional para a Saúde Mental (PNSM), no êmbito dos projetos de apoio financeiro da Direção-Geral da Saúde, e tem como objetivo "promover a literacia em saúde mental e combater o estigma associado às doenças mentais"."O 'Kit básico de saúde mental' é um minicurso online em português, gratuito, com a duração de cerca de uma hora e meia que aborda os temas que achamos que são fundamentais e que toda a gente deve saber sobre a saúde mental", disse à agência Lusa a vice-presidente da Manifestamente e coordenadora do projeto, Beatriz Lourenço."Não é preciso a pessoa ter algum problema de saúde mental para fazer sentido assistir a este curso. Pelo contrário, é numa ótica mesmo da promoção da saúde mental e até da prevenção de algum problema de saúde mental que possa surgir", explicou a psiquiatra, adiantando que é "uma forma complementar aos serviços que já existem".Lançado na véspera do Dia Mundial da Saúde Mental, o curso pretende ajudar a população a proteger a sua saúde mental, "mas também alerta para os sinais que podem significar" que a pessoa deve procurar algum tipo de ajuda para si ou para terceiros, e "apela a alguma reflexão individual".Outra vertente do projeto é ajudar na procura de informação: "muitas vezes as pessoas não sabem como é que hão de navegar nos sistemas de saúde para conseguir uma consulta de psiquiatria ou de psicologia" e "é muito importante" terem esse conhecimento.Ainda antes da pandemia de covid-19, um estudo da NOVA Medical School revelou que uma em cada cinco pessoas em Portugal apresentava uma perturbação psiquiátrica, a segunda prevalência mais alta da Europa.Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de mil milhões de pessoas vivem com uma doença mental em todo o mundo e uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio.Por isso, a OMS definiu o tema do Dia Mundial da Saúde Mental 2020 como "Maior investimento, maior acesso"."As nossas vidas mudaram drasticamente com a covid-19. O medo de contrair a doença, a sobrecarga dos profissionais de saúde, a adaptação das escolas, o teletrabalho, o isolamento social e o desemprego são enormes desafios à saúde mental de todos nós", afirma o diretor do PNSM, Miguel Xavier, citado em comunicado.Segundo o psiquiatra, este curso é o resultado de "muitos meses de trabalho para garantir que a informação disponibilizada é rigorosa, mas também acessível a toda a população"."Acreditamos que pode fazer uma enorme diferença na forma como compreendemos e gerimos a nossa saúde mental", sublinhou Miguel Zavier.O curso foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar (psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e outros especialistas em saúde e comunicação) e pode ser acedido no 'site' da associação (www.manifestamente.org).