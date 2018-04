Dívida a fornecedores da saúde torna Portugal "menos atractivo"

pertinaz

Há 37 minutos

NOVARTIS, ROCHE, PFIZER, MSD, GILEAD, etc, etc NÃO TÊM RAZÕES DE QUEIXA... SÃO OS RESPONSÁVEIS PELO DÉFICE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RECEBEM MAIS CEDO QUE TODOS OS OUTROS... CORRUPÇÃO...!!!