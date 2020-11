“É evidente que há dependência do setor prestador face ao Estado”

Para Salvador de Mello, presidente do Health Cluster Portugal e também da CUF, não há nenhum problema em reconhecer que existe uma dependência do setor prestador privado face ao Estado. E “isso não tem mal”. Isso acontece por causa do peso do Estado no setor.

“É evidente que há dependência do setor prestador face ao Estado”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.