Este mapa interativo mostra a propagação do coronavírus em todo o mundo

A Universidade Johns Hopkins criou um mapa interativo para acompanhar em temo real a propagação do coronavírus da China.

De acordo com um comunicado da universidade norte-americana, o mapa tem como fontes a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças e o CDC, instituto público de saúde na China.

As autoridades de saúde chinesas comunicaram que o número de mortes provocadas pelo vírus já ascende às 106 e os infetados são 4.515. A Alemanha tornou-se ontem o segundo país da Europa com a confirmação da presença do coronavírus, após três casos em França, confirmados na semana passada.

Clique na imagem em baixo para aceder a mapa.