Excesso de peso, pouco exercício, menos fumadores. Retrato de um Portugal sedentário

Mais de metade da população portuguesa com 18 anos ou mais continua a ter excesso de peso ou obesidade, de acordo com o Inquérito Nacional de Saúde divulgado esta sexta-feira pelo INE. No primeiro caso são 36,6% da população e no segundo são 16,9%, com ligeiros aumentos face, respetivamente, aos 36,4% e 16,4% de 2014, ano em que foi realizado o mesmo inquérito.

Quando olhamos para os números relativos à prática de exercício físico, as notícias também não são as melhores. A maioria da população com 15 anos ou mais – uma fatia de 65,6% - não praticava qualquer desporto de forma regular e apenas 13,6% disseram fazer desporto uma ou duas vezes por semana, menos 1,8 pontos percentuais que em 2014.

Ainda que o país se mantenha muito sedentário, há também algumas boas notícias, ancoradas na tradição alimentar mediterrânica: 66,4% da população com 15 ou mais anos referiu consumir fruta diariamente, e 41,7% consumiam diariamente legumes ou saladas. A percentagem de pessoas que não consumiam carne, nem peixe, nem quaisquer produtos derivados era em 2019 de 0,5%. Os vegetarianos representavam uma parcela de 2,5%, que não consumiam nem carne nem produtos derivados da mesma.

Menos tabaco, ainda muito álcool