Segundo a diretora da Farmácia Barreiros, Cláudia Barros, os pedidos dos utentes que querem estes dois suplementos vitamínicos chegam na sequência de "aconselhamento médico ou através do passa palavra".



"O confinamento é igual a estarmos fechados em casa, sem exposição solar. Nem todas as pessoas têm a sorte de ter varandas e como tal a suplementação com Vitamina D surge nesse âmbito", acrescentou a farmacêutica.



Em relação à vitamina C, Cláudia Barros explica que é um ótimo reforço na manutenção do normal funcionamento do sistema imunitário.



"Enquanto não há vacinas, teremos mesmo de prevenir", acrescentou.



Na Farmácia Vasques, na cidade do Porto, o aumento de vendas das vitaminas C e D também se regista, principalmente de vitamina C, cujos aumentos são na ordem dos "50% no mês de março, em relação ao mês de fevereiro", conta um dos farmacêuticos de serviço naquele estabelecimento.



"Foi brutal o aumento [das vendas] da vitamina C", admite, referindo que esse aumento se pode justificar pelo facto de terem aparecido nas notícias informações sobre "estudos referindo que ajudaria no reforço do sistema imunitário".



A vitamina D também aumentou, mas não tanto. "Venderam-se 39 caixas de Vigantol em março, enquanto que em fevereiro se venderam 30 caixas", descreve.



Em Ovar, a Farmácia Lamy, apresenta aumentos de mais de 50% de vendas de vitamina D e C em março e esse crescimento registou-se "principalmente depois de o concelho estar com cerco sanitário", conta Vânia Santos, por telefone à Lusa, explicando que os clientes compram aqueles suplementos para reforçar o "sistema imunitário".



A diretora técnica da Farmácia Central em Ovar, Maria José Coelho, conta, por seu turno, que no seu estabelecimento as vendas cresceram "mais de 50% de vendas de vitamina D e C", em relação aos meses anteriores do ano.



"Esta população [de Ovar] está no epicentro da pandemia" e quer "reforçar o sistema imunitário" contra o novo coronavírus, porque está mais tempo em casa sem apanhar sol, um dos veículos por excelência para produzir a vitamina D, explica Maria José Coelho, considerando que o aumento de vendas da vitamina C se deve ao facto de ser do senso comum que ajuda a combater as gripes.



Em Bragança, na Farmácia Atlântico o 'stock' de março de 50 caixas de vitamina D chegou mesmo a esgotar, conta a farmacêutica Maria José Genésio.



"As pessoas começaram a pensar em potenciar o estado de imunidade. Muitas chegam também com indicação ou aconselhamento médico", comenta.



Na Farmácia Ibéria, em Lisboa, a procura da vitamina C, batizada por alguns de "super vitamina", aumentou a par do momento em que Portugal decretou estado de emergência e a procura da vitamina D, "vitamina do sol", registou-se mais no início de abril, relatou Mariana Tymitobska, técnica auxiliar.



As pessoas trazem receitas de Vigantol, porque "estão mais fechadas em casa", acrescentou.



A Sul, no Algarve, região conhecida pelo clima mais ameno e com mais sol, a tendência do aumento de procura dos suplementos de vitamina D também se confirma.



Segundo Elsa Lourenço, técnica na Helena, em Faro, vários clientes referem que compram aquele suplemento vitamínico por causa da "situação da pandemia".



Em declarações à Lusa, Franklim Marques, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e presidente da Ordem dos Farmacêuticos da Secção Norte, explica que estão descritos efeitos benéficos da vitamina D sobre o sistema imunológico.



A maior parte da vitamina D vem do sol e como agora estamos muitas vezes dentro de casa em quarentena, teoricamente pode ser assumido por muita gente como se estivesse com uma capacidade menor de receber vitamina D a partir do sol. O confinamento em casa pode provocar também, no limite com ausência de luz completa, um motivo que leva as pessoas a comprar vitamina D", disse.



O especialista referiu um estudo científico recente da universidade de Turim (Itália), que indica a existência de uma insuficiência ou de baixos níveis de vitamina D em doentes com covid-19.



"Tomei conhecimento, recentemente, que em alguns hospitais, pelo menos em Portugal, se começaram a realizar a determinação laboratorial de vitamina D, não sei se integrado no painel de analítico, ou como complemento desse painel analítico, mas não conheço ainda os resultados dessas determinações. Ainda é cedo para ter essa ligação da vitamina D à covid-19 como comprovada e devidamente evidenciada cientificamente, e como tal estamos ainda em campo incerto".



Franklim Marques assume, todavia, que os idosos são as "pessoas mais frágeis à covid-19" e são também as que "têm mais problemas de ossos" e "mais problemas de osteoporose" e que, portanto, a vitamina D ajuda na absorção de cálcio e ajuda a prevenir a doença óssea".



A vitamina C, por seu turno, é importante no sistema imunitário e promove a absorção do ferro.



Os sintomas iniciais de défice de vitamina C incluem "fadiga, mal-estar e inflamação das gengivas", lê-se num documento da Direção-Geral da Saúde.



Aquela vitamina encontra-se, por exemplo, em frutas cítricas, como a laranja e o limão, no tomate, batata, pimento verde e vermelho, kiwi, brócolos e morangos.



A Associação Nacional das Farmácias avançou hoje que no último mês de março o aumento de vendas de vitamina C em Portugal disparou 546,9% em relação ao mesmo período de 2019, e as da vitamina D dispararam para 148%.



Portugal regista hoje 762 mortos associados à covid-19 e 21.379 infetados (mais 516), segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (441), seguida pelo Centro (171), pela região de Lisboa e Vale Tejo (133), do Algarve (11) e dos Açores (6), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira.



A nível global, segundo um balanço da Agence France Press, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

