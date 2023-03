Finanças ainda não aprovaram planos de atividades e orçamento dos hospitais

Leia Também Tribunal de Contas: Mais de dois terços das entidades do SNS estavam descapitalizadas em 2019

Os planos de atividades e orçamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde para este ano ainda não foram aprovados, apesar de as propostas terem sido entregues em Novembro de 2022.O Ministério da Saúde diz que existem outros mecanismos que asseguram autonomia para contratação de médicos, mas o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares lembra que os hospitais precisam de contratar outros profissionais e lamenta que as propostas ainda aguardem resposta das Finanças.A notícia é avançada nesta terça-feira, 28 de março, pelo Público Tanto o ministro da Saúde como o diretor executivo do SNS têm defendido uma maior autonomia dos hospitais. A 3 de Novembro de 2022, um despacho do Ministério da Saúde determinou que os hospitais com estatuto de entidade pública empresarial (EPE) entregassem até ao dia 18 desse mês as suas propostas de planos de atividade e orçamento.O documento diz que "importa garantir" que os estabelecimentos EPE dispõem "logo no início de cada ano civil" dos instrumentos de gestão "devidamente elaborados e aprovados", destacando o PAO entre os vários instrumentos de gestão.