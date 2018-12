O governo aprovou esta quinta-feira, dia 13 de Dezembro, a proposta de Lei de novas Bases da Saúde.





O comunicado refere ainda que esta proposta de lei surge na sequência do projecto apresentado pela Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde e que foi objecto de discussão pública, envolvendo parceiros institucionais, agentes do sector e o público em geral.



Novas obrigações no processamento de facturas

O Governo aprovou ainda um decreto-lei que procede à regulamentação das "obrigações relativas ao processamento de facturas e outros documentos fiscalmente relevantes, bem como das obrigações de conservação de livros, registos e respectivos documentos de suporte que recaem sobre os sujeitos passivos de IVA". O comunicado refere que este diploma visa promover a "simplificação legislativa" e conferir uma maior "segurança jurídica" aos contribuintes, consolidando e actualizando legislação dispersa relativa ao processamento de facturas e de outros documentos fiscalmente relevantes, bem como harmonizando regras divergentes em matéria de conservação de documentos para efeitos de IVA, IRC e IRS. Este diploma é também fundamental para dar cumprimento à Lei das Finanças Locais no que diz respeito à participação das autarquias na receita de IVA, ao permitir a territorialização das facturas. O Governo pretende ainda promover as "potencialidades" do sistema e-factura no combate à fraude e evasão fiscais, simplificando também algumas obrigações em sede de IVA e "criando condições para que a factura deixe de ser impressa em papel".

O Conselho de Ministros aprovou também um decreto-lei que altera o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. Em causa está o "regime de entrada no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento, após obtenção de prévio mandado judicial", no âmbito da actividade de fiscalização prevista no referido regime.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, a proposta de lei "vem reafirmar o papel do Estado enquanto garante do direito à protecção da saúde através do SNS e de outras instituições públicas, assegurando um melhor acesso das pessoas aos cuidados de saúde"."Vinte e oito anos depois da anterior Lei de Bases da Saúde, procede-se à sua actualização, atendendo à evolução da sociedade e da tecnologia e apostando numa maior clarificação das relações entre os sectores público, privado e social, e no fortalecimento e modernização do Serviço Nacional de Saúde", refere ainda o comunicado.



