Governo impõe tecto máximo aos preços praticados na ADSE

O Governo quer intervir de forma mais activa na gestão do sistema de saúde dos funcionários públicos (ADSE). Desta forma, pretende impor limites máximos aos preços pagos aos hospitais privados pelos medicamentos, próteses e cirurgias.Conforme avança o jornal Público esta sexta-feira, 20 de Abril, esta proposta consta de uma versão preliminar do decreto-lei de execução orçamental, num momento em que o conselho directivo da ADSE e os hospitais privados estão a negociar há mais de quatro meses uma tabela de preços.Se esta medida vier a ser aprovada, o Governo vai criar um tecto para os valores que estão a ser negociados com os privados e também vai retirar poderes ao conselho directivo da ADSE, ao chamar para si a responsabilidade de controlar as despesas da ADSE, destaca o Público.