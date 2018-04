ADSE: Associação dos hospitais privados acusa o Governo de ter rompido as negociações

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) acusa o governo de ter rompido as negociações sobre a nova tabela de preços da ADSE.





Num comunicado acabado de divulgar, a APHP começa por recordar as notícias da última sexta-feira segundo as quais o Governo pondera fixar preços máximos nos medicamentos, dispositivos médicos e nas cirurgias, o que "a ser a verdade" constitui "um boicote ao processo negocial que tem vindo a ser mantido entre a ADSE e os operadores privados".

"Trata-se de uma decisão unilateral de rompimento das negociações, com a imposição aos operadores privados de cortes cegos nos preços, em particular dos medicamentos, dispositivos médicos e do valor dos actos cirúrgicos", afirma a associação presidida por Óscar Gaspar, ex-secretário de Estado da Saúde, defendendo que "a opção de impor cortes de forma administrativa e por via legislativa é um claro atropelo ao Conselho Directivo da ADSE, que tem conduzido as negociações, mas também aos responsáveis políticos que, por várias ocasiões, assumiram que o único caminho com sentido de futuro era o do diálogo e negociação entre ADSE e APHP".

Depois de questionar se o próprio Conselho Geral de Supervisão da ADSE foi ouvido sobre esta matéria, a associação dos hospitais privados reafirma que a publicação das novas tabelas no dia 1 de Abril "não mereceu a aprovação da APHP" e recorda que tinha ficado definido a fixação de uma "agenda que tinha presente a necessidade de encontrar regras mais claras e estáveis para o preço dos medicamentos e das próteses" e que ainda existiam "outras questões pendentes a resolver"



"Estava assumido que sem discutir os pontos em aberto não se avançaria para outras matérias e não encontramos nenhuma justificação para incumprir com este princípio", lê-se ainda no comunicado divulgado.