Guy Villax: Sem aumento de preços, “vamos continuar com uma constante escassez de medicamentos”

Os medicamentos mais baratos tiveram, no início do ano, um aumento de 5% até 10 euros e de 2% entre 10 e 15 euros, mas para o presidente do Health Cluster Portugal, Guy Villax, se os preços não aumentarem ainda mais, a ruptura de produtos nas farmácias não vai ficar por aqui. A fase mais crítica ainda não passou, avisa o responsável, que até ao ano passado foi CEO da Hovione.

