Há mais “duas ou três situações” de covid-19 em doentes que estavam internados

Existem mais "duas ou três situações" idênticas à dos doentes que estavam internados nos hospitais com pneumonia, e aos quais foi mais tarde diagnosticada a covid-19.





Foram "identificadas com critério de caso já depois de estarem internadas, mas estão bem", disse em conferência de imprensa Graças Freitas, Diretora-Geral de Saúde (DGS).





Os novos casos foram identificados no Hospital de Santa Maria (onde surgiu o primeiro caso de infeção num doente internado) e num hospital da região Norte que a responsável não identificou.



Esta quinta-feira foi divulgado também o primeiro caso de um doente recuperado em Portugal, ou seja, de alguém que está "clinicamente bem, sem sintomas, e com dois testes negativos".



Sobre a possibilidade de cancelar consultas e cirurgias noutros hospitais, tal como será feito no caso do Hospital São João, a responsável indicou que depende da pressão a que a unidade hospitalar está sujeita.



Até esta manhã havia 78 casos de covid-19 confirmados em Portugal, e a tendência de subida.



"Todos os dias vão surgir novos casos, mais do que no dia anterior, mas ainda não estamos num aumento exponencial", disse a responsável.



Questionada sobre uma eventual decisão de encerramento de escolas, a responsável não afastou qualquer cenário.



"As autoridades e o Governo tomarão as medidas que considerarem adequadas em cada momento".