Hospital de Loures faz inflacionar médicos no SNS

No final do ano passado, o SNS tinha mais 643 médicos do que um ano antes. Mais de dois terços da subida são justificados com a passagem do Hospital de Loures à gestão pública, em fevereiro.

Hospital de Loures faz inflacionar médicos no SNS









