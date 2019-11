Hospital do SAMS faz acordo com Japão

O hospital do SAMS, que comemora este sábado 25 anos, renovou o acordo com o Japão para o tratamento de doentes de gastroenterologia.



Segundo informação disponibilizada ao Negócios por fonte oficial da instituição hospitalar portuguesa, "o protocolo foi celebrado com objetivo de existir troca de conhecimento científico entre os médicos portugueses do SAMS e médicos japoneses". Começou no ano passado, tendo já tido a renovação este ano.





O SAMS é o hospital financiado por trabalhadores do setor bancário. Fundado em 1994 pelo Sindicato dos Quadros e Técnicos Bancários foi inicialmente constituído para prestar cuidados aos profissionais do setor, mas alargou, ao longo dos últimos 25 anos, a sua atuação, devido aos protocolos assinados com seguradoras e outros subsistemas de saúde.





Em 2018, o hospital teve lucros de 2,2 milhões de euros.



No 25.º aniversário, este sábado, 9 de novembro, a entidade propõe-se discutir a saúde na era digital, em Lisboa, num evento que contará com o antigo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, do médico e investigador, Manuel Sobrinho Simões, entre outros.