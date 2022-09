Isabel Vaz foi abordada para direção executiva do SNS

O Governo aprovou na última quinta-feira, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que visa criar e regulamentar a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), enquadrada no novo estatuto do SNS, mas tem estado a trabalhar no perfil desta nova figura há várias semanas.

Isabel Vaz foi abordada para direção executiva do SNS









