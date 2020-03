A Itália registou quase 3.500 novos casos de covid-19 e 175 mortes nas últimas 24 horas. O segundo país mais atingido do mundo pela pandemia contabiliza mais de 21 mil casos e 1.441 óbitos.

Já o número de doentes dados como curados é de 1.966.



O Governo italiano decretou esta semana uma quarentena obrigatória em todo o país, encerrando todos os estabelecimentos com exceção de supermercados e farmácias. As pessoas estão também limitadas nas deslocações.

A Itália registou 3.497 novos casos de covid-19 e 175 mortes nas últimas 24 horas. O segundo país mais atingido do mundo pela pandemia contabiliza mais de 21 mil casos e 1.441 óbitos, segundo o mais recente balanço das autoridades transalpinas.Desde o início do surto no país, Itália regista 21.157 casos positivos. O número de mortes ascende a 1.441 e existem ainda 1.518 pacientes em estado grave ou crítico.