Laboratórios de análises clínicas disparam faturação com covid-19

Os laboratórios de análises clínicas tiveram um pico de volume de negócios com a pandemia de covid-19. Segundo dados da Informa D&B, a faturação deste setor cresceu 25,6% em 2020, para 520 milhões de euros.



"A tendência de crescimento já se verificava desde 2014, mas a pandemia de covid-19, nomeadamente a procura de testes para despiste da covid-19, acelerou os resultados destas empresas, apesar dos meses de confinamento durante os quais foram canceladas ou adiadas diversas outras análises que já estavam agendadas", realça a entidade que analisa informação com base na entrega das declarações anuais entregues pelas empresas.



Já com base em dados referentes a 2019 conclui-se que o número de empresas gestoras de laboratórios de análises clínicas cai para cerca de 300, quando em 2010 existiam 458. Ainda com referência a 2019 a Informa D&B revela que este setor empregava cerca de seis mil trabalhadores. A dimensão média das empresas aumentou, passando de 12 empregados por sociedade em 2010 para cerca de 20 em 2019.





Lisboa e Norte concentram a maior parte das empresas deste setor, pesando, respetivamente, 29% e 31% do total de empresas e 38% e 32% do total do emprego.





Para 2021, espera-se, segundo comunicado da Informa D&B, que "a evolução positiva da faturação deste setor se mantenha, quer devido à continuação da testagem, quer porque a atividade normal destas clínicas deverá entrar em recuperação".