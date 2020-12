Mais de 23 mil pessoas fizeram testes à covid-19 num só dia

Leia Também Portugal vai receber mais 70 mil doses de vacina contra a covid-19 até ao fim do ano

Esta quarta-feira, mais de 23 mil pessoas fizeram testes à covid-19, numa tentativa de passar a época natalícia de forma mais segura. O número é avançado esta quinta-feira, 24 de dezembro, pelo Público , que cita as maiores redes de laboratório do país e a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).Este número representa quase metade dos cerca de 49 mil testes que foram feitos a 13 de novembro, até agora o dia com mais testes processados em Portugal desde o início da pandemia, de acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS).O Público ressalva que, nos 23 mil testes realizados na quarta-feira, não se incluem números de alguns laboratórios, que não responderam ao jornal, nem das farmácias, que também realizam testes rápidos à covid-19. Assim, o número de testes realizados na quarta-feira deverá ser superiores.Mesmo com resultados negativos, alertam as entidades de saúde, devem ser mantidas todas as medidas de segurança, distanciamento e higiene que são recomendadas pela DGS.