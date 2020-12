Portugal vai receber mais 70 mil doses de vacina contra a covid-19 até ao fim do ano

Portugal vai receber mais vacinas da Pfizer contra a covid-19, e mais cedo do que o previsto.

Segundo a ministra da Saúde, a antecipação do calendário de entregas da Pfizer torna possível "alocar já 9.750 vacinas também à região autónoma da Madeira e Açores, por um lado, e, por outro lado, continuar a expandir a vacinação dos profissionais de saúde e prestadores de cuidados diretos de pessoas suspeitas ou de doentes covid, de acordo com uma proporção que temos considerado constante e que permitirá vacinar 60% dos profissionais que foram identificados já neste momento".



Marta Temido espera que todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) fiquem abrangidos pela vacinação na primeira fase.



"Esperam-nos uns dias a seguir ao Natal de intenso trabalho e grande satisfação por esta opção que se abre após ano tão difícil quando os portugueses foram postos à prova e os profissionais de saúde obrigados a tantos sacrifícios", referiu.

A ministra revelou que Portugal vai receber até ao fim do ano 79.950 doses de vacinas da Pfizer. As primeiras 9.750 doses chegam a 26 de dezembro, mas, além delas, serão entregues mais 70.200 doses até 28 de dezembro. Ao todo, são 79.950 doses.