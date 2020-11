Mais de um milhão de portugueses já foram vacinados contra a gripe

O Governo continua comprometido com facilitar a vida dos portugueses que procuram a vacina da gripe, em tempo de pandemia. De acordo com as declarações da minsitra da Saúde, Marta Temido, esta tarde no Parlamento, o Estado comprou mais de dois milhões de vacinas, este ano, o que corresponde a um reforço de 39%, face à quantidade adquirida no ano passado.Isso permitiu que mais de um milhão de portugueses já tivessem sido vacinados. O número só é possível graças à decisão do Executivo de antecipar os períodos em que decorrem as camapnhas de vancinação.A ministra da Saúde revelou ainda que o Governo distribiu gratuitamente 200 mil unidades por farmácias de venda ao público, as quais adquiriram outras 500 mil doses.Marta Temido adiantou também que existem mais de 800 mil vacinas em stock.(Notícia em atualização)