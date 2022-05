Marcelo promulga mudanças nas taxas moderadoras mas alerta para potencial discriminação

o diploma do Governo que altera o regime dos cursos de especialização tecnológica (CET).

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira o diploma do Governo que extingue quase todas as taxas moderadoras na saúde e que havia sido aprovado em Conselho de Ministros a 5 de maio.Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa deixa alguns "alertas" sobre a opção do Executivo, apontando a "distinção feita entre as pessoas, com a potencial discriminação designadamente dos beneficiários da ADSE". O chefe de Estado ressalva também que a medida poderá confrontar-se "com a carência de médicos de família e com a sobrecarga da linha SNS 24".Na mesma nota, a Presidência da República indica que Marcelo promulgou também