Marta Temido anuncia fim das taxas moderadoras no SNS em junho

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta sexta-feira o fim das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde (SNS) a partir de junho, à exceção nas urgências não referenciadas."A partir de junho, exceto na urgência não referenciada ou que não origine internamento, a cobrança de taxas moderadoras acabará em todos os serviços do SNS", referiu a ministra, no debate da proposta do Orçamento do Estado para este ano (OE2022) no Parlamento.Marta Temido destacou ainda que 2021 foi um ano de recomeço da atividade assistencial no SNS, com uma subida de significativa, na ordem dos milhares, nas consultas hospitalares e nos cuidados preventivos. Além disso, o SNS foi reforçado com a contratação de mais 148 mil efetivos, o que corresponde a um aumento de 24%.Sublinhou ainda que, para este ano, a dotação orçamental para a Saúde aumenta acima do crescimento previsto. "Comparado com o orçamento do ano passado, o orçamento deste ano aumenta em mais de 700 milhões de euros [a dotação para a saúde], ou seja, 6,7%, um valor acima do crescimento previsto para o PIB", disse.A ministra comprometeu-se ainda em alargar o acesso de toda a população ao SNS e reforçar a prestação de cuidados à população mais idosa.