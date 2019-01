Ministério da Saúde chama enfermeiros para nova reunião negocial na quinta-feira

O Ministério da Saúde convocou os sindicatos dos enfermeiros para uma reunião na quinta-feira com membros do Governo, que era uma das condições impostas por um sindicato para desconvocar a greve em blocos operatórios, avança a Lusa.





Fonte oficial do gabinete da ministra da Saúde adiantou, este sábado, à agência Lusa que os vários sindicatos de enfermeiros foram convocados para uma reunião com elementos do Governo das áreas da Saúde e das Finanças, que será na quinta-feira em Lisboa.