“O meu teste de ADN encontrou um irmão que nunca irei conhecer”

O meu teste de ADN, realizado no início de 2018, mostrou que a minha mãe deu à luz um menino em 1958, sete anos antes da minha chegada, que foi para adoção. Os seus novos pais deram-lhe o nome de Richard. As dúvidas que tinha foram eliminadas quando vi uma foto dele pela primeira vez. Era como se eu estivesse a olhar para mim mesmo.

Portanto, pense bastante ao decidir se deseja compartilhar o código íntimo que define quem é, pois talvez se depare com enormes problemas emocionais que nunca conseguirá resolver.

Você pode achar que as gerações anteriores não foram honestas sobre os seus relacionamentos. As religiões podem ser questionadas, e algumas pessoas podem não gostar de ser sobrecarregadas com detalhes sobre a saúde, incluindo tendências para cancros raros ou Alzheimer precoce. Sempre existe a possibilidade de as informações serem incorretas: o meu teste sugeriu que estou predisposto a consumir menos cafeína. Não é verdade.

As minhas próprias experiências foram complexas, mas, na sua maior parte, alegres. Ajudaram-me a entender o meu passado e as forças que moldaram a vida conturbada da minha mãe, que faleceu muito cedo em 1992, depois de anos de alcoolismo e dependência. Amo a minha nova família ampliada e encontrei uma sensação de paz que faltava na minha vida. Quase.

Richard morreu em 1996, possivelmente devido a um cancro agressivo causado pela sua exposição a toxinas na Operação Tempestade no Deserto, quando serviu como capitão com fuzileiros navais dos EUA. A sua morte roubou-me a oportunidade de um vínculo fraterno que, como filho único, claramente desejei ao longo de minha vida sem perceber.

Relógios internos

Depois de passar um tempo com a família dele, pude desenhar um retrato da sua personalidade que, de muitas maneiras, é estranhamente semelhante à minha, com hábitos, emoções e desejos partilhados. Não podíamos ser menos parecidos na forma como fomos criados, mas os nossos relógios internos parecem bem alinhados.

Com base no número de artigos que li sobre testes de ADN que produzem resultados inesperados, a minha experiência pode não ser tão incomum, especialmente porque a popularidade dos testes de ADN aumentou. Há um Reddit dedicado ao assunto, e consegui encontrar três pessoas no meu feed do Facebook que descobriram esquisitices nos seus testes. Uma mulher disse-me que tinha descoberto que fora adotada e que os seus pais não lhe tinham dito. Outra desenvolveu um relacionamento com a sua meia-irmã, mas foi cruelmente rejeitada pela mãe biológica.



23andMe, a empresa com sede em Sunnyvale, Califórnia, que selecionei para o teste de ADN, diz que não possui dados de quantas pessoas descobriram resultados surpreendentes, mas Christine Pai, responsável pela comunicação da empresa, diz que treinou os seus representantes para ajudar clientes em pânico a ficarem em paz com as suas descobertas.

A opção de partilhar dados leva tanto tempo quanto a aceitação dos termos e condições de um software, embora a 23andMe e outros serviços digam que alertam claramente todos os clientes.

Leia o manual e lembre-se: um serviço de teste de ADN oferece apenas dados, não tem sentimentos. Portanto, não é sobre a tecnologia, mas o que você escolhe fazer com ela. Parentes e entes queridos podem não ser capazes de esclarecer quaisquer mistérios que encontrar.

Segredo precioso

Após a minha descoberta, liguei à pressa para os poucos parentes restantes que sabiam de alguma coisa. Imaginei-os a guardar esse segredo precioso todos estes anos e a revelação que se seguiria. Tudo o que consegui foram silêncios atordoados. "O maior mistério desde o assassinato de JFK", observou um primo.



Para a maioria, os resultados de ADN serão apenas um detalhe do dia, um novo tópico de conversa do próximo jantar e outra informação que pode ser mandada para uma caixa com as fotos da família e passada para a próxima geração. Quanto a mim, passei o tempo a ajustar-me, aprendendo a conviver com as minhas novas circunstâncias e usando o tempo para investigar profundamente o meu passado, na esperança de me entender melhor.

Mas, independentemente de quantas caixas eu abra no meu sótão de fotos do passado, não encontrarei o que estou à procura, uma foto minha e do meu irmão juntos. Nem mesmo o teste da 23andMe pode fazer isso acontecer.

