Na sexta-feira, o Hospital Pedro Hispano, considerado de segunda linha na contenção da infeção pelo novo coronavírus, cancelou as cirurgias, consultas e exames, estando a preparar um segundo espaço para acolher doentes com esta patologia.



Em resposta à agência Lusa, o hospital, integrado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), no distrito do Porto, adiantou ter cancelado toda a atividade programada, à exceção das consultas de obstetrícia, assim como a Unidade de Medicina Hiperbárica e a Oncologia Médica/Hospital de Dia.



Depois de adaptar uma ala para receber pessoas com suspeitas de infeção pelo novo coronavírus, que funciona para estudo e internamento, está agora a adaptar um segundo espaço.



Esta nova ala, à semelhança da primeira, está no quarto piso e tem capacidade para 21 camas, revelou.



Em Portugal, o primeiro doente recuperado estava internado no Hospital de São João, no Porto, de onde teve alta hospitalar na quinta-feira.



O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.



O número de infetados ultrapassou as 151 mil pessoas, com casos registados em mais de 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.

A fonte adiantou tratar-se de um homem, com cerca de 60 anos, e "ligado ao evento Correntes d´Escritas", que se realizou na Póvoa de Varzim entre os dias 15 e 22 de fevereiro, onde participou o escritor chileno Luís Sepúlveda, também diagnosticado com esta doença.O doente, que estava neste hospital desde o fim de semana passado, realizou dois testes, ambos com resultados negativos, tendo assim tido alta hospitalar.