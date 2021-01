Pandemia baralha vendas de medicamentos

As vendas dos antidepressores e dos antiepilépticos aumentaram quase 5% até setembro do ano passado, face ao período homólogo, enquanto os analgésicos, antipiréticos ou antibióticos estão entre os fármacos que sofreram maiores quebras no consumo.

