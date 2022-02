Prejuízo do SNS cai 59% no primeiro ano da pandemia

Leia Também Dívida pública aumentou mais de 20 mil milhões em 2020 para níveis recorde

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) fechou 2020, o primeiro ano da pandemia de covid-19, com um saldo negativo de 287,7 milhões de euros, menos 59% do que no ano anterior, avança o Público nesta terça-feira, 8 de fevereiro.De acordo com o Relatório e Contas do Ministério da Saúde e do SNS 2020, citado pelo jornal, em 2020 subiram os gastos com pessoal, com a aquisição de equipamentos e medicamentos e fornecimentos externos.A melhoria das contas é justificada no relatório com o aumento da receita. As transferências e subsídios correntes obtidos subiram 13%, ou seja, mais 1.192 milhões de euros. O montante transferido para o orçamento do SNS ascendeu a 10.672 milhões de euros.Recorde-se ainda que em 2020 houve uma verba de 563 milhões de euros transferida para os hospitais para o pagamento de dívidas em atraso.