Prémios Saúde Sustentável: As estratégias para a promoção da saúde

Projeto 11. A prevenção prática contra o cancro

Categoria - Promoção da saúde e prevenção da doença

Projeto - Campanha de Sensibilização para o Cancro Colorretal (CCR)

Entidade - Go Far by Médis & Farmácias Portuguesas



"O cancro colorretal é um dos mais comuns e com maior mortalidade a nível mundial, e o segundo em prevalência em ambos os sexos. Aliás, durante o ano passado, em Portugal, foram diagnosticados mais de 10 mil casos, cerca de 28 por dia, e registadas mais de 4 mil mortes", sublinha Nuno Pereira dos Reis, gestor de projetos sénior na Go Far by Médis & Farmácias Portuguesas. Explica que com um diagnóstico precoce e a deteção numa fase inicial (estádio I), a taxa de sobrevivência do cancro intestinal é de 90%, descendo para 10% quando detetado num estádio avançado.



Esta campanha realizou-se entre 15 de março e 14 de abril de 2021, foi implementada em 292 farmácias, na sua maioria aderentes à rede de prestadores da Médis, e destinou-se a todas as pessoas com idades compreendidas entre os 50-74 anos, assintomáticos e sem outros fatores de risco.



As farmácias aderentes forneciam um kit para as análises e era disponibilizada informação sobre a doença, objetivo do teste, procedimento de recolha das amostras, significado dos resultados e os passos seguintes no caso de um resultado positivo.



Projeto 12. A ferramenta para a vacinação contra a covid-19

Categoria - Inovação e transformação digital

Projeto - Portal de Agendamento Online para vacinação contra a covid-19

Entidade - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde



O portal de agendamento online para vacinação contra a covid-19 permite que cada pessoa faça o pedido de agendamento da vacinação para o local e a data mais convenientes, de acordo com a disponibilidade dos postos de vacinação.



O plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal teve início a 27 de dezembro de 2020, o portal entrou em funcionamento a 23 de abril de 2021 e compreendeu 303 postos de vacinação no continente. Mais de 3,6 milhões de cidadãos a partir dos 12 anos realizaram o pedido de agendamento, tendo sido emitidos mais de 4 milhões de comprovativos de pedido de agendamento. O auto agendamento online iniciou-se pelas pessoas com 65 anos, até que na fase final abrangeu adolescentes a partir dos 12 anos.



O portal permitiu realizar a desmaterialização integral do processo de agendamento e convocatória, garantindo elevada satisfação do cidadão, dos profissionais de saúde e entidades envolvidas (mais de 80% de aceitação ao agendamento SMS); permitiu reduzir custos face aos meios tradicionais de convocatória (carta, telefone).



Projeto 13. A insulina para os pobres

Categoria - Integração de Cuidados

Projeto - APDP - 95 anos de experiência nos cuidados à diabetes

Entidade - Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal



Criada em 1926 pelo médico diabetologista Ernesto Roma, com o objetivo inicial de fornecer insulina às pessoas pobres com diabetes, hoje a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) tem uma clínica de diabetes que é uma das maiores da Europa, acompanha cerca de 50 mil pessoas com diabetes por ano, de todo o país, prestando-lhes cuidados de diabetologia, e das especialidades de oftalmologia, cardiologia, nefrologia, urologia, pediatria, saúde reprodutiva, saúde mental e nutrição.



É um centro para colocação de bombas de insulina e dispõe, ainda, de um bloco operatório para cirurgia oftalmológica, um laboratório de patologia clínica e endocrinologia e de uma farmácia social, entre outras valências.



"Dados epidemiológicos indicam que a diabetes é um contribuinte central para as formas graves de covid-19", afirma João Filipe Raposo, diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Refere um estudo internacional que diz que "30 a 40% das pessoas hospitalizadas com doença grave e necessidade de cuidados intensivos e/ou que morreram devido à covid-19 tinham diabetes. O risco de morbilidade grave e de mortalidade é entre 100 e 250% superior entre pessoas com diabetes quando comparadas com pessoas sem diabetes".



Projeto 14. Menos pegada ecológica nos blocos operatórios

Categoria -Sustentabilidade Económica e Financeira

Projeto - Economia Circular no Bloco Operatório - projeto-piloto de captura de gases anestésicos

Entidade - Unidade Local de Saúde de Matosinhos



"Este projeto surge em 2020 na sequência de um trabalho sistemático de análise da pegada ecológica dos cuidados de saúde, e especificamente dos gases anestésicos, iniciado em 2017 no Hospital Pedro Hispano, que é um dos dois únicos hospitais nacionais a integrar este projeto-piloto internacional, em parceria com as farmacêuticas Baxter e ZeoSys Medical, sendo o primeiro a operacionalizar este sistema em novembro de 2020", referiu Tiago Fernandes, anestesiologia e medicina hiperbárica do Hospital Pedro Hispano.



Explica que os sistemas de saúde são responsáveis por 4,5 a 10% da pegada ecológica. Dentro dos cuidados de saúde, cerca 5% das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) derivam unicamente do uso de fármacos anestésicos inalatórios. "Estes são agentes fundamentais na prática clínica do anestesiologista, sendo utilizados na grande maioria dos procedimentos cirúrgicos", sublinha Tiago Fernandes.



Este projeto-piloto consiste na instalação de um sistema de captura de gases anestésicos em quatro salas do bloco operatório do Hospital Pedro Hispano. Este sistema inclui sensores de segurança e coletores que têm na sua composição uma substância adsorvente que captura os gases anestésicos usados.



Projeto 15. O poder da ficção