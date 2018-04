Sara Matos

Carlos Liberato Baptista, presidente da ADSE, apresentou a demissão esta segunda-feira.De acordo com o jornal Público, que avança a notícia, a demissão de Liberato Baptista terá que ver com motivos pessoais.Fonte do Ministério da Saúde confirmou à agência Lusa a renúncia ao cargo do presidente do conselho diretivo da ADSE, acrescentando que Carlos Liberato Baptista alegou razões pessoais, que foram aceites pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.Desde Janeiro de 2017 que Liberato Baptista liderava o instituto que gere o sistema de saúde dos funcionários público.Esta demissão acontece numa altura em que decorrem negociações para a reformulação da tabela de preços a pagar pela prestação de cuidados de saúde aos beneficiários. Também há poucos dias, o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE alertou para a perda de sustentabilidade do subsistema de saúde dos funcionários públicos.