Quem são os europeus que resistem mais a tomar a vacina?

Inquérito realizado na primavera revela que a hesitação face à vacina é maior entre os desempregados, entre as donas de casa, entre os doentes crónicos e entre as pessoas com menos escolaridade e mais dependentes das redes sociais.

Quem são os europeus que resistem mais a tomar a vacina?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.