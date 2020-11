Salvador de Mello: Não haverá vacina para todos no primeiro semestre de 2021

Salvador de Mello reconhece que "tivemos nos últimos 10 dias notícias muito positivas" sobre as vacinas anti-covid em referência ao anúncio da Pfizer, mas aconselha que "tenhamos todos uma boa gestão de expectativas". "Estamos todos cansados, todos mito ansiosos para que haja uma vacina no terreno a curto prazo, mais isso pode ainda demorar", alerta.Com efeito, embora o passo dado tenha sido muito relevante, o presidente do Health Cluster Portugal e do grupo CUF considera que "o risco da vacina não chegar tão depressa quanto gostaríamos existe". Seria muito bom que no primeiro semestre de 2021 começasse a haver vacinas disponíveis mas seguramente não será ainda alargada a toda a população", prevê."Devemos esperar o melhor mas estarmos preparados para que seja um pouco pior do que isso. A vacina vai chegar, é só uma questão de tempo", vaticina.Nesta entrevista ao Negócios e à Antena que irá para o ar no domingo às 12 horas e será publicada na edição de segunda-feira do jornal, o presidente do Health Cluster faz um balanço positivo da resposta do Governo, do SNS e dos prestadores privados e garante que há muita capacidade instalada dos privados que ainda pode ser usada.