São precisos mil médicos de família para os 1,3 milhão de utentes sem estes clínicos

Há mais de dois mil médicos de família fora do Serviço Nacional de Saúde. Se metade destes clínicos optasse por ficar nos centros de saúde, seria suficiente para que fosse atribuído médico de família a todos os 1,3 milhões de utentes que estão sem estes especialistas de medicina geral e familiar nos centros de saúde, escreve esta segunda-feira o Público.



As contas são avançadas ao jornal pelo presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Nuno Jacinto.



Em outubro, nos cuidados de saúde primários, a porta de entrada no SNS, estavam contabilizados 5.575 médicos de família com ficheiro de utentes. Fora deste número estão os médicos de família que estão no SNS em cargos de chefia.



De acordo com a base de dados Pordata, refere o Público, havia, no final de 2021, 8.198 especialistas em medicina geral e familiar. Contas feitas, e subtraindo os números que são difíceis de apurar com rigor, haverá mais de dois mil fora do serviço público. Ou seja, numa altura em que há 1,3 milhões de utentes sem médico de família, há cerca de um quarto do total de especialistas de medicina geral e familiar fora do SNS.