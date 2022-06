Saúde: "A responsabilidade política é obviamente do primeiro-ministro", diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, assumiu nesta quarta-feira a responsabilidade política pelos problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), reiterando a manutenção de Marta Temido à frente do Ministério da Saúde."A responsabilidade política de tudo o que ocorre no Governo é obviamente do primeiro-ministro", assumiu António Costa, em resposta ao deputado do PSD Paulo Mota Pinto, que anteriormente tinha apelado ao chefe de Governo que reconheça a responsabilidade política ou substitua a ministra da Saúde, Marta Temido.O deputado socia-democrata insistiu depois, lembrando as posições de antigos ministros socialistas, que vieram criticar os problemas nas urgências de ginecologia-obstetrícia, sobretudo na semana passada. "Eu respeito naturalmente a opinião de todos. Mas só há uma pessoa que escolhe os membros do Governo: sou eu".Paulo Mota Pinto defendeu que depois de sete anos de Governo socialista não se compreendem as falhas do SNS, como as cirurgias com mais de um ano de atraso e um aumento dos portugueses sem médicos de família."Não considero aceitáveis estas falhas de serviço e quero chamar a atenção para os sucessos do SNS, como a redução drástica da mortalidade infantil", frisou o primeiro-ministro. Costa sublinhou depois que o Governo aumentou em 30% o orçamento da SNS e que os especialistas na área da ginecologia e obstetrícia aumentaram 13,7%.O primeiro-ministro defendeu que é necessária a gestão em rede e a reorganização em rede dos serviços "para que nestes momentos, quando há férias, pontes ou feriados, para que condições sejam asseguradas".Além disso, Costa lembrou que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê investimentos em instrumentos de análise e diagnóstico para "despistar muitas das situações [nos serviços] de proximidade, para evitar a pressão sobre as urgências hospitalares".