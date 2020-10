SNS já está a transferir doentes covid para o privado

O SNS acaba de passar os primeiros 10 doentes com covid-19 para uma unidade privada à luz de uma convenção assinada na semana passada. Estão para breve novos acordos para responder à pressão da pandemia no Norte do país. Na região de Lisboa, só houve contactos informais.

SNS já está a transferir doentes covid para o privado









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.