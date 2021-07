Aplicação para leitura do certificado digital já disponível para telemóveis

Já está disponível nas lojas de aplicações da Google, Apple e Huawei a aplicação móvel de leitura do Certificado Digital EU Covid-19, a Passe COVID, que pode ser descarregada por qualquer pessoa.





A aplicação desenvolvida pela Imprensa Nacional Casa da Moeda pode ser "descarregada e utilizada por todos", e destina-se sobretudo às transportadoras aéreas, organizadores de eventos culturais e de outra natureza para que possam confirmar com certeza a autenticidade e validade dos documentos dos seus clientes, refere o Ministério da Saúde em comunicado.





A aplicação é fácil de utilizar. Basta apontar a câmara do telemóvel ao código QR do certificado que será lido pela aplicação que abrange os três tipos de certificados disponíveis: vacinação, recuperação ou teste negativo.





No comunicado do Ministério da Saúde explica-se ainda que "para efeitos de verificação apenas são inspecionadas a validade e a autenticidade do certificado, verificando quem o emitiu e assinou, além da aplicação das regras emitidas pela DGS. Durante o processo, apenas serão visualizados o nome, data de nascimento e informação sobre a verificação de validade do mesmo". "Nenhum dado pessoal é armazenado pela aplicação", garante.

Aplicação do SNS deixa solicitar e armazenar certificado

Foi entretanto lançada também a aplicação SNS24 que permite solicitar e armazenar diretamente, na mesma aplicação, o Certificado Digital EU Covid-19 em formato eletrónico.





A aplicação não é, contudo, focada no certificado digital, permitindo também consultar outras funcionalidades e serviços digitais disponibilizados pelo Serviço Nacional de Saúde, tais como "aceder facilmente a uma teleconsulta, renovar a medicação habitual, consultar a informação no boletim de vacinas, entre outros".





Esta aplicação destina-se à substituição da app MySNS Carteira.