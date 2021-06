Certificado digital substitui testes para idas a casamentos e batizados

terá utilidade não só para viajar" mas também para "outros fins". "Casamentos e outros eventos do género", o que inclui, por exemplo batizados, poderão "realizar-se em segurança sem a necessidade de testes suplementares", acrescentou o chefe do Executivo.

Leia Também Portugal já emitiu os primeiros Certificados Digitais COVID UE

Leia Também Von der Leyen é a primeira a testar em Portugal aplicação dos certificados digitais

Leia Também Certificados digitais são gratuitos e podem ser consultados no portal SNS24 ou enviados por email

O Negócios apurou entretanto que também a ida a eventos culturais como festivais por cidadãos com o certificado digital irá substituir a necessidade de apresentação de testes negativos à covid-19.Já esta terça-feira, a Direção-Geral de Saúde atualizou a norma sobre a covid-19, recomendando a realização de testes antes de eventos familiares a partir de 10 pessoas. Também para os eventos culturais e desportivos é determinada a testagem quando o número de espetadores seja superior a mil, ao ar livre, e 500, em recintos fechados.Assim, a possibilidade de utilizar os certificados digitais deverá evitar, para as pessoas vacinadas, a realização de testes. primeira pessoa a testar , em Portugal, o sistema comunitário de validação dos certificados digitais que permitirão viajar no espaço europeu sem que seja exigida a realização de testes ou quarentenas.Na conferência de imprensa emitida ao início desta tarde, e na sequência da experiência bem-sucedida com a líder da Comissão Europeia, António Costa notou que "o SEF está em condições de ler os certificados digitais que lhe são apresentados" e anunciou que "hoje mesmo o Serviço Nacional de Saúde vai começar a emitir os primeiros certificados digitais para cidadãos portugueses"."A partir de amanhã as pessoas poderão começar a requerer, no site do SNS, a emissão do seu certificado digital", disse ainda o primeiro-ministro.