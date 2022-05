200 mil famílias recebem em maio apoio de 60 euros. Para junho nada está previsto

A ministra da Segurança Social reviu em alta o número de famílias abrangidas pelo alargamento do apoio de 60 euros. Serão 200 mil as que recebem este mês, em vez das 68 mil inicialmente estimadas. Governo não garante, no entanto, que as famílias recebam esta ajuda à compra de bens alimentares mais do que uma vez.

200 mil famílias recebem em maio apoio de 60 euros. Para junho nada está previsto









