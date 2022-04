Apoio de 60 euros vai chegar a mais 68 mil famílias

Leia Também Tabelas de retenção do IRS já não mexem este ano

Alargamos [o apoio] às famílias que sendo titulares de prestações mínimas não têm qualquer contrato de eletricidade", anunciou o primeiro-ministro, durante o debate do Programa do Governo.



"Ou porque vivem num quarto, ou porque vivem num lar, ou porque vivem em casa de familiares e que não sendo beneficiárias da tarifa social não estavam a beneficiar desta medida de apoio", disse António Costa.

O apoio extraordinário de 60 euros destinado a compensar a subida dos preços da alimentação vai chegar, segundo o Governo, a 830 mil agregados familiares.É um aumento de 68 mil famílias (ou 9%) face ao universo inicialmente previsto de 762 mil.Inicialmente, o governo decidiu pagar o apoio apenas às famílias que beneficiam da tarifa social de eletricidade o que, como o Negócios explicou na altura, deixava de fora pessoas com rendimentos baixos e acesso a apoios mas sem o contrato de eletricidade em seu nome.O Governo prometeu entretanto alargar o acesso à medida a famílias "com prestações mínimas".Os apoios destinados ao primeiro universo de pessoas serão pagos a 29 de abril, mas em relação às restantes famílias o apoio só chega em maio.No caso do apoio de 10 euros à compra de botijas de gás, o universo também é alargado, e durante três meses. No caso do apoio à alimentação, pelo contrário, só está previsto o pagamento num mês.O alargamento já foi aprovado pelo Governo em Conselho de Ministros.