Apenas 3.600 ex-precários do Estado aderiram à ADSE

Leia Também Governo vai abrir hoje inscrições na ADSE a precários integrados no Estado

Houve 3.622 ex-precários do Estado a aproveitarem o período extraordinário de adesão à ADSE. O número foi avançado por esta entidade ao jornal Eco e corresponde às novas inscrições feitas por trabalhadores que constituíram novo vínculo de emprego público no âmbito do PREVPAP entre 8 de julho e 31 de dezembro do ano passado. Ou seja, no período especial aberto para a regularização de inscrições no subsistema de saúde dos funcionários públicos.Os funcionários públicos tinham um prazo de inscrição no subsistema de saúde de até seis meses após o início da relação laboral com o Estado, o que levou a que parte dos trabalhadores vindos do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP) tenham sido bloqueados devido à elevada burocracia e atrasos no processo.Nesse sentido, Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, anunciou no verão a abertura deste período excecional que foi agora usado por mais de 3.600 trabalhadores.