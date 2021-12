Apoios aos filhos em dezembro já ultrapassaram o total do mês de novembro

Os casos de isolamento profilático das crianças até aos 12 anos dispararam no mês de dezembro e o mesmo aconteceu, em relação direta com esse aumento, com os subsídios pedidos pelos pais e avós para os poderem acompanhar em casa. De acordo com a edição de hoje do Público, que cita dados da Segurança Social, foram aprovados até esta quinta-feira 13,7 mil subsídios, contra 11,9 mil contabilizados durante todo o mês de novembro. Em outubro tinham sido 9,3 mil.

Sendo os dados agregados, não é possível saber quantos deste pedidos resultam de casos em que os pais tiveram de ficar em casa porque colegas dos filhos ou mesmo uma turma inteira ficou em isolamento profiláctico, mas o crescimento espelha o aumento do número de casos de covid-19 que Portugal tem vindo a registar.

Este subsídio, recorde-se, é atribuído a quem tem contratos de trabalho por conta de outrém e aplica-se também a pais ou avós que estejam em teletrabalho. Dura até 14 dias e corresponde à totalidade da remuneração de referência líquida ou a 65% da mesma, no caso dos avós. Passou a ser pago a 100% desde Abril de 2020.