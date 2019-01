A presidente do CFP aplaude a reforma da Segurança Social de 2007, sublinhando a importância da "flexibilização da idade da reforma" e da introdução do fator de sustentabilidade, mas defende que os resultados mostram que o esforço está ainda incompleto. Além disso, nota que a opção se manteve, na sua totalidade, por um sistema de repartição, que mantém todo o risco do lado do setor público.



"No caso do financiamento do sistema de pensões, as decisões e os riscos têm de ser partilhados," contrapõe a economista. "O Estado não pode por si só eliminá-los e não cumpre a sua missão se criar a ilusão de que tal é possível. Porém, pode – e deve – criar condições para os minimizar e para garantir a sua partilha tão equitativa quanto possível, únicos meios eficazes de salvaguardar os mais frágeis," defende.



Ora, para assegurar que o envelhecimento e o fraco crescimento da produtividade não colocam em causa os direitos adquiridos pela população – que o relatório recorda que estão estimados em cerca de 325% do PIB – defraudando expectativas e interferindo, por isso, nos comportamentos de consumo e de poupança, é preciso agir.



É importante "rever os sistemas de pensões, examinar as dinâmicas dos sistemas de cuidados de saúde e de cuidados continuados, e reconsiderar as normas e práticas em matéria de aposentação", diz mesmo a economista.



Não bastam cortes "boomerang"



"Portugal, após os cortes isolados exigidos pela crise e tendo em conta a pressão das despesas relacionadas com o envelhecimento da população, não pode contentar-se com cortes ilusórios, cosméticos ou, menos ainda, boomerang", lê-se no relatório, publicado esta quinta-feira, 31 de janeiro.



Para a ainda presidente do CFP – Teodora Cardoso está a terminar o mandato de sete anos e será substituída a 1 de março, por Nazaré Costa Cabral – os problemas de financiamento da Segurança Social com que o país se debate exigem uma abordagem a médio e longo prazo.



Os cortes "de qualidade" são aqueles que no ano em que são aplicados "não entram em contradição com outras despesas e nos anos seguintes produzem ainda melhores resultados". Já os cortes isolados "produzem efeito imediato, mas não têm impacto nos anos seguintes" e foi este tipo de cortes que foi aplicado durante a crise e o programa de ajustamento.



Já os cortes de "cosmética" são os de aparência, como por exemplo desorçamentar despesa, e os ilusórios são aqueles que apenas adiam necessidades de gastos que vão aparecer, de qualquer modo e por vezes até de forma acentuada, no futuro.



Além disso, há que melhorar as políticas de conciliação da vida profissional com a vida familiar, nomeadamente o acesso a creches e infantários, e a integração das mulheres no trabalho, áreas que têm vindo a ser abordadas mas cujos resultados se mostram ainda "insuficientes".



Também é preciso que as políticas sejam estáveis, transparentes e previsíveis: "A opção por frequentes alterações paramétricas ou de fontes de financiamento e por intenções insuficientemente fundamentadas, acompanhadas de informação escassa e confusa, apenas acentua a perda de confiança e agrava os riscos," argumenta.



Por fim, a economista insiste na necessidade de aplicar a Lei de Enquadramento Orçamental revista na sua plenitude, de forma a promover uma análise orçamental de médio e longo prazo, em vez de dar prevalência ao acompanhamento apenas anual das contas públicas.

