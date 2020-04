A Segurança Social já tinha avisado que é necessário que as empresas comuniquem o seu número de identificação bancária para receberem o apoio. O problema, de acordo com a bastonária da Ordem dos Contabilistas, Paula Franco, é que está a ameaçar não aprovar os apoios, por falta de IBAN, a empresas que já o fizeram. Governo desafia a Ordem a apresentar casos concretos

A Segurança Social está a pedir o número de identificação bancária (IBAN) às empresas para fazer as transferências relativas ao lay-off, indicando que o pedido será indeferido caso não forneçam este elemento.





O problema, de acordo com a bastonária da Ordem dos Contabilistas (OCC) é que há inúmeras empresas que já forneceram o IBAN através da Segurança Social Direta e que continuam a ser confrontadas com a ameaça. "Deve haver um 'bug' na Segurança Social", resume Paula Franco.



Já o Ministério do Trabalho responde ao Negócios que "o gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social já solicitou à OCC para indicar os casos concretos em que isso aconteceu".