Governo prepara pagamento de subsídios com cartões pré-pagos

O Governo pretende que no futuro os subsídios e abonos pagos pela Segurança Social possam ser entregues através de cartões pré-pagos, se o beneficiário quiser. Foi publicada uma portaria que autoriza uma despesa de 850 mil euros, neste e no próximo ano, para preparar o projeto de adesão voluntária.





A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que explica que a medida pode vir a abranger 207 mil beneficiários. Embora não haja data certa para ser operacionalizada, está previsto que os cartões sejam entregues até ao final do próximo ano, no quarto trimestre de 2022.





A intenção não é nova e a operacionalização terá sido adiada. No ano passado, o Correio da Manhã tinha dado conta desta intenção, que explicava que o Governo queria operacionalizar até ao final de 2020.





Ao jornal, o Governo explica que a adesão ao cartão pré-pago será voluntária e que os beneficiários podem continuar a optar por transferência bancária.





A portaria em causa, publicada esta quinta-feira, autoriza o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) a assumir os encargos orçamentais decorrentes do contrato para a produção, impressão e emissão dos cartões, no valor de 360 mil euros este ano e 465 mil no próximo.