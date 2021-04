Governo quer considerar faturação no cálculo dos apoios a independentes

O Governo garante que foi aprovada uma cláusula para evitar que os independentes saiam a perder com as novas regras. Por explicar ficaram quais as situações que a referida cláusula abrange.

