Há várias formas de “contabilidade criativa” nas contas sobre o sistema de pensões, diz Jorge Bravo

Cerca de metade dos funcionários públicos já descontam para a Segurança Social, mas embora as suas receitas sejam consideradas, as atuais despesas com pensões da CGA não constam das projeções do sistema previdencial. O tratamento das pensões antecipadas é, na opinião de Jorge Bravo, outra forma de “contabilidade criativa”.

Há várias formas de “contabilidade criativa” nas contas sobre o sistema de pensões, diz Jorge Bravo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Há várias formas de “contabilidade criativa” nas contas sobre o sistema de pensões, diz Jorge Bravo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar