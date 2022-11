Inflação obriga Governo a corrigir aumento de pensões

O Governo desistiu de aplicar a fórmula de atualização de pensões que daria aumentos superiores a 8% para a esmagadora dos pensionistas, mas à luz dos compromissos que assumiu terá de rever a legislação que prevê que a maioria de pensões suba 4,43% em janeiro.



O que o Executivo tem dito é que o montante de meia pensão pago em outubro (correspondente a 3,57% do valor anual da pensão) somado aos aumentos que definiu para janeiro garantem que os pensionistas não chaguem ao final do próximo ano com menos liquidez do que a que teriam se se tivesse aplicado a fórmula (embora percam dinheiro a partir de 2024).



Acontece que a legislação tem em conta não só a evolução do PIB nos últimos dois anos como a inflação média sem habitação registada em novembro e ambos estão acima do previsto quando as contas foram feitas, em setembro.



Os últimos cálculos do PIB (que poderá ser revisto hoje) apontam para um crescimento médio de 4,8%, acima dos 4,5% que o Governo terá considerado. E a inflação média sem habitação foi em novembro de 7,46%, de acordo com a primeira estimativa do INE, acima dos 7,1% que o Executivo considerou.



Significa isto que sobretudo por causa da inflação no caso das pensões mais baixas pode ser necessário somar quatro ou cinco décimas ao valor previsto pelo Governo (de 4,43%), aproximando assim o aumento nominal de janeiro dos 5%. Isto porque numa situação normal a atualização corresponderia a 20% da média do PIB



Nada impediria que o Governo, que tem maioria, corrigisse a sua própria lei. Por proposta do PS foi aprovada uma alteração à lei do orçamento do Estado para 2023 que autoriza o Governo a fazer a correção por portaria.



Indexante de Apoios Sociais (IAS) também vai subir mais



Embora tenha anunciado que o IAS vai subir 8% no próximo ano, o Governo não revogou a legislação que prevê que este indexante do qual dependem uma série de apoios sociais seja calculado da mesma forma que o primeiro escalão de pensões









Notícia em atualização